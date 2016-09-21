В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов
11:27, 21 сентября 2016Происшествия
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В среду утром трамвай с пассажирами сошел с рельсов из-за повреждения путей.
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов / иллюстрация / vk.com/noginsk.tramway
Примерно в 8.36 на улице Черноморского казачества в районе Сахарного завода при переезде трамвайного полотна неустановленный грузовой автомобиль повредил межрельсовые тяги. Об этом УНИАН сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».
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В результате произошло схождение трамвая 7-го маршрута с рельсов. Из-за аварии изменено движение трамваев маршрутов № 1 и 7. Они в настоящее время курсируют до Лузановки.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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