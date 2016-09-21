В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов

Примерно в 8.36 на улице Черноморского казачества в районе Сахарного завода при переезде трамвайного полотна неустановленный грузовой автомобиль повредил межрельсовые тяги. Об этом УНИАН сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

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В результате произошло схождение трамвая 7-го маршрута с рельсов. Из-за аварии изменено движение трамваев маршрутов № 1 и 7. Они в настоящее время курсируют до Лузановки.

По предварительным данным, пострадавших нет.