У жителя Днепропетровщины изъяли марихуану на 1,5 миллиона гривен (фото)

16:49, 15 сентября 2016
Происшествия
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В Днепропетровской области работники департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины вчера, 14 сентября, изъяли у местного жителя 120 кг марихуаны.

Марихуана / Сайт ГУ НП у Дніпропетровській області

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, во время обыска у мужчины дома также обнаружили незаконный посев растений конопли.

Злоумышленник планировал реализовать наркотики на территории Днепра, Кривого Рога, Каменского и других городов.

По данным полиции, по ценам «черного рынка» изъятые наркотики могут стоить почти 1,5 млн грн.

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По факту производства наркотиков открыто уголовное производство (ст. 307, 310 Уголовного кодекса Украины) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Всього було вилучено 120 кг марихуани / Сайт ГУ НП у Дніпропетровській області

Всього було вилучено 120 ккг марихуани / Сайт ГУ НП у Дніпропетровській області

Как ранее сообщал УНИАН, В Коростене Житомирской области полицейские изъяли около 20 килограммов марихуаны из домовладения, где проживает гражданин другого государства.

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