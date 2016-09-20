В Киеве у предпринимателя украли миллион гривен, угрожая пистолетом
00:44, 20 сентября 2016Происшествия
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В Оболонском районе Киева неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину и отобрали у него миллион гривень наличных.
В Киеве у предпринимателя украли миллион гривен / УНИАН
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ограбление произошло внутри торгового центра Dream Town 2. Неизвестные лица, угрожая мужчине пистолетом, отобрали у него один миллион гривень.
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После этого преступники скрылись на автомобиле "Субару". Полиция ввела в столице план "перехват".
Отмечается, что потерпевший занимался предпринимательской деятельностью.
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепровском районе Киева двое неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.
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