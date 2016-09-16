В Киеве четверо в балаклавах с оружием напали на офис, требуя деньги
Четверо злоумышленников ворвались в офисное помещение и, угрожая оружием работникам, начали требовать деньги, однако ничего не получили.
Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от директора фирмы о том, что на его офис напали неизвестные в балаклавах.
По указанному адресу срочно прибыли автопатрули, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений столичной полиции и работники кинологической службы. Правоохранители пообщались с сотрудниками офиса и выяснили все обстоятельства происшествия.
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Со слов пострадавших, в помещение ворвались четверо мужчин в балаклавах и, угрожая предметами, похожими на автоматическое оружие, начали требовать деньги от директора фирмы. Во время нападения всем сотрудникам приказали лечь на пол и связали руки.
Один из правонарушителей отобрал у сотрудницы ключи от дверей комнаты, в которой находился сейф. После того, как злоумышленникам не удалось открыть дверь, они убежали.
Двум мужчинам, которых избили злоумышленники, оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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По данному факту следственным отделом начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Усилия правоохранителей направлены на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к тяжкому преступлению.