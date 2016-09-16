В Киеве четверо в балаклавах с оружием напали на офис, требуя деньги

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от директора фирмы о том, что на его офис напали неизвестные в балаклавах.

По указанному адресу срочно прибыли автопатрули, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений столичной полиции и работники кинологической службы. Правоохранители пообщались с сотрудниками офиса и выяснили все обстоятельства происшествия.

Читайте такжеВ Днепре разбойники в балаклавах ограбили предпринимателей в междугородном автобусе перед отправлением

Со слов пострадавших, в помещение ворвались четверо мужчин в балаклавах и, угрожая предметами, похожими на автоматическое оружие, начали требовать деньги от директора фирмы. Во время нападения всем сотрудникам приказали лечь на пол и связали руки.

Один из правонарушителей отобрал у сотрудницы ключи от дверей комнаты, в которой находился сейф. После того, как злоумышленникам не удалось открыть дверь, они убежали.

Двум мужчинам, которых избили злоумышленники, оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте такжеНа Одесчине произошла массовая драка со стрельбой из-за урожая подсолнечника (фото)

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к тяжкому преступлению.