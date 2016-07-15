В Лисичанске 4 разбойников ворвались к мужчине и пытали его, коля неизвестное вещество

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции в Луганской области, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что госпитализирован 54-летний местный житель с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, подкожные гематомы головы, множественные ссадины лица, туловища, верхних и нижних конечностей, ушиб мягких тканей шеи, обеих кистей рук, обеих голеностопных суставов, следы инъекций средней трети левого бедра, частичная травматическая экстракция нижних резцов.

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Установлено, что 14 июля около 5:30 четверо вооруженных злоумышленников в балаклавах проникли в дом потерпевшего, угрожали ему электрошокером и делали инъекции неизвестного вещества, в результате чего завладели денежными средствами (евро, доллары, гривны), а также золотыми изделиями и документами (паспорт, водительское удостоверение, технический паспорт на автомобиль).

Этот факт квалифицирован по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.