Возле Львова столкнулись микроавтобус и грузовик: семеро пострадавших

Сегодня под утро в 4.20 на трассе Львов-Шегини в селе Бартатове Городокского района Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным, из-за плохой видимости на дороге водитель грузового автомобиля Mersedes, 51-летний житель Киевской области, совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 57-летний житель Ивано-Франковской области.

В результате ДТП в Городоцкую районную больницу было доставлено водителя та шесть пассажиров микроавтобуса, все – жители Ивано-Франковской области. После оказания медицинской помощи госпитализировали шесть человек, одного из пострадавших, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Возможной причиной ДТП называют плохую видимость из-за сильного задымление от сжигания мусора с сельских огородов.