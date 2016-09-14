Массовое отравление в Харькове: за медпомощью обратились 80 человек, на карантин закрыли школу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 14 сентября, на своей странице в Facebook написал директор департамента информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Сегодня из 290 учащихся школы на уроки не явились около трети учеников. Среди пришедших - много таких, кто обратился за медицинской помощью с одинаковыми симптомами – тошнота. Вместе с детьми на плохое самочувствие жалуются и некоторые учителя, а также родители. Всего обратились за медицинской помощью на данный момент 80 человек, из них только пятьдесят вчера ели в школьной столовой. Один ребенок госпитализирован в 8-ю инфекционную», - написал Сидоренко.

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По его сведениям, предварительный диагноз врачей - ротавирус или энтеровирус.

«Точнее скажут, когда придут результаты анализов. Естественно, в школьной столовой будет проведена проверка. Естественно, о ее результатах сообщим. Пока же школа закрывается на карантин. На какое время? До улучшения эпидемиологической обстановки», - подчеркнул он.

Сидоренко также подчеркнул, что в данной школе обучают только ученики 5-11 классов, которые не получают никакого бесплатного питания.