Агрофирма отравила жителей села на Тернопольщине, распыляя химикаты с самолета

Как сообщает Главное управление полиции в Тернопольской области, установлено, что в течение трех дней агрофирма с помощью самолета проводила обработку подсолнечных полей химикатами для ускорения роста растений.

Правоохранители выяснили, что во время выполнения этих работ аграрии грубо нарушили правила их проведения. В частности, обработка химикатами осуществлялось в недопустимой близости к селу Шманьковцы Чертковского района, при этом агрофирма не предупредила сельсовет за три дня до начала этих работ.

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Эксперты взяли образцы почвы и растений с участков местных жителей, чтобы проверить их на содержание ядохимикатов.

Размер нанесенного ущерба сейчас устанавливает специальная комиссия, куда входят специалисты и представители органов местного самоуправления.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).