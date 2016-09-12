ДТП в Киевской области: двое школьников попали под колеса автомобиля (видео)

7-летняя девочка погибла на месте, ее 14-летнего брата увезли в больницу.

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Сейчас эксперты устанавливают скорость, с которой ехал водитель и что именно помешало увидеть школьников.

Тормозной путь на дороге почти отсутствует.

Как сообщал УНИАН, под Киевом 10 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутки, в результате которого погибли трое людей.