ДТП в Киевской области: двое школьников попали под колеса автомобиля (видео)
20:07, 12 сентября 2016Происшествия
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В Вите-Почтовой на Киевщине автомобиль сбил двух школьников, которые перебегали дорогу в неприспособленном для этого месте.
Двое школьников попали под колеса автомобиля на Киевщине / Фото УНИАН
7-летняя девочка погибла на месте, ее 14-летнего брата увезли в больницу.
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Сейчас эксперты устанавливают скорость, с которой ехал водитель и что именно помешало увидеть школьников.
Тормозной путь на дороге почти отсутствует.
Как сообщал УНИАН, под Киевом 10 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутки, в результате которого погибли трое людей.
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