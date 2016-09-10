Под Киевом Skoda на большой скорости врезалась в маршрутку, трое погибших (фото)

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

По предварительным данным, автомобиль Skoda на большой скорости врезался во встречную маршрутку.

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"От сильнейшего удара в легковушке водитель и два пассажира погибли мгновенно. В маршрутке никто не получил серьезных травм", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на улице Борщаговской из маршрутки во время движения выпала девушка.