Под Киевом Skoda на большой скорости врезалась в маршрутку, трое погибших (фото)

18:28, 10 сентября 2016
Происшествия
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Под Киевом 10 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутки, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль Skoda на большой скорости врезался во встречную маршрутку.

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"От сильнейшего удара в легковушке водитель и два пассажира погибли мгновенно. В маршрутке никто не получил серьезных травм", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на улице Борщаговской из маршрутки во время движения выпала девушка.

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