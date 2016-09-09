В Киеве из маршрутки на ходу выпала девушка (фото)
12:14, 09 сентября 2016Происшествия
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В Киеве на улице Борщаговской из маршрутки во время движения выпала девушка.
Об этом на своей странице в Facebook написал Влад Антонов.
"Изношенные киевские маршрутки опасны для жизни. ДТП в Киеве. Борщаговская. Из маршрутки в среднем ряду на ходу выпала девушка. Чудом не попала под колеса авто позади", - говорится в сообщении.
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По словам Антонова, девушка с множественными травмами, в том числе открытым переломом ноги, в тяжелом состоянии госпитализирована в 17-ю политравму.
Сейчас на месте ДТП работает оперативно-следственная группа и патруль полиции.
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