В Киеве из маршрутки на ходу выпала девушка (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал Влад Антонов.

"Изношенные киевские маршрутки опасны для жизни. ДТП в Киеве. Борщаговская. Из маршрутки в среднем ряду на ходу выпала девушка. Чудом не попала под колеса авто позади", - говорится в сообщении.

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По словам Антонова, девушка с множественными травмами, в том числе открытым переломом ноги, в тяжелом состоянии госпитализирована в 17-ю политравму.

Сейчас на месте ДТП работает оперативно-следственная группа и патруль полиции.