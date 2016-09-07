Стрельба и захват заложников в Одессе: полиция уточнила число пострадавших и озвучила подробности (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, поздно вечером 6 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Villa le Premier, который находится в Ванном переулке, происходит вооруженное нападение.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и спецподразделение личного назначения.

В ходе установления всех обстоятельств данного происшествия выяснилось, что конфликт возник между двумя владельцами данного отеля. Для выяснения отношений один из владельцев нанял охранную фирму из Днепра, а другой владелец - одесское охранное агентство.

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«В ходе конфликта днепровцы закрылись в отеле изнутри, а представители другой стороны пытались проникнуть в здание. В ходе штурма отеля представители обеих охранных агентств начали применять огнестрельное оружие», - отметили в отделе.

По уточненным данным, работниками полиции были задержаны 23 участника конфликта, которых доставили в Шевченковское отделение полиции.

«В больницу доставлены трое пострадавших для оказания им медицинской помощи», - отметили в главке.

С места происшествия изъято огнестрельное, травматическое оружие и спецсредства. Все материалы направлены на экспертизу.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции утверждали, что пострадавших во время конфликта в отеле Villa le Premier не было.

Сведения о перестрелке внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 296, ч. 4 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.