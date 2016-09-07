В Одессе неизвестные захватили отель с заложниками - СМИ (фото)

Об этом сообщает издание 048.ua.

"В данный момент в Банном переулке на 9 ст. Большого Фонтана наблюдается большое скопление полиции. В полиции нам подтвердили, что проводится спецоперация. На место происшествия направлены патрульные и спецназ ГУ", - пишет издание.

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По предварительной информации, около десяти часов вечера в гостиницу Villa le Premier в районе 9-й станции Большого Фонтана ворвалась группа неизвестных.

Нападавшие забаррикадировались внутри здания и удерживают заложников.

Как отметила изданию 048.ua общественник Кира Скай, происходит передел власти в гостинице.

"Перестрелка длилась в течении 15 минут между двумя охранными фирмами, одна из которых "Олимп-Юг" , - отметила Скай.

Ближе к полуночи здание Villa le Premier на 9-й станции Большого Фонтана разблокировано, на месте происшествия работают следователи полиции.

По предварительным данным, погибших во время захвата нет, отмечает издание.

Правоохранители пока не комментируют, как освобождали заложников.

Начальник криминальной полиции ГУ НП Вадим Могила сообщил, что на данный момент задержано около 20 человек, пишет Думская. Среди них есть пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Пострадавшие — охранники, из постояльцев никто не пострадал.