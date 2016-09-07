В Киеве злоумышленники совершили разбойное нападение на ювелирный магазин - полиция

Об этом сообщила руководитель Отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в г. Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook

«Двое неизвестных в масках вошли в помещение, выстрелили в охранника и, угрожая оружием, забрали ювелирные украшения. С места происшествия злоумышленники скрылись на красном автомобиле. Сумма ущерба устанавливается», - сообщила она.

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По словам Блищик, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и оперативники, ориентировки на авто переданы всем автопатрулям.

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Кроме того, добавила она, охранника с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.