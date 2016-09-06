Полиция Львовской области не подтверждает информацию о том, что нардеп Ланьо пострадал в тройном ДТП

Полиция Львовской области опровергает информацию о том, что 5 сентября во время тройного столкновения автомобилей в Сколевском районе пострадал народный депутат от партии «Видродження» Михаил Ланьо.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 15.30 в селе Тухолька Сколевского района.

40-летний житель Закарпатской области, управляя автомобилем Mercedes Benz 220 и двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и пересек сплошную, выехав на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником Mercedes Benz GL 250 под управлением 67-летнего гражданина Германии и автомобилем «Дэу Ланос», за рулем которого находился 31-летний житель Волынской области.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Сколевскую районную больницу водители всех трех транспортных средств, а также двое пассажиров – жители Закарпатской и Волынской областей.

При этом в ГУ НП во Львовской области не подтвердили информацию, распространенную в некоторых СМИ о том, что в ДТП пострадал народный депутат Украины Михаил Ланьо.

Корреспонденту УНИАН заявили, что в дорожно-транспортном происшествии, в частности, пострадал 51-летний однофамилец депутата Ланьо, житель города Мукачево.

Все транспортные средства, ставшие участниками ДТП, получили технические повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, - наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).

В то же время, как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, автомобилем Mercedes Benz 220 управлял 40-летний житель одного из сел Закарпатской области, в результате ДТП пострадал пассажир данного автомобиля – 51-летний житель города Мукачево Владимир Ланьо, который был доставлен в Сколевскую районную больницу.

Как сообщают закарпатские СМИ, авария произошла около 15:20 недалеко от с. Тухолька Львовской области. По предварительной информации, столкнулись 2 автомобиля Mercedes, в одном из которых ехал народный депутат Михаил Ланьо (экс-нардеп от Партии регионов, сейчас является членом депутатской группы «Видродження»), а также Daewoo. ДТП произошло около 15:20. В нем всего пострадало 4 человека (среди которых иностранец), повреждены 4 автомобиля. Нардепа госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ. Других пострадавших – в местную львовскую больницу.