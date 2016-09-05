Нардеп Ланьо пострадал в ДТП во Львовской области

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Столкнулось 2 автомобиля Mercedes, в одном из которых ехал народный депутат Михаил Ланьо (экс-нардеп от Партии регионов, сейчас является членом депутатской группы «Возрождение»), а также автомобиль Daewoo.

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"ДТП произошло около 15:20. В нем всего пострадало 4 человека (среди которых иностранец), повреждено 4 автомобиля. Нардепа госпитализировали в Мукачевскую центральную районную больницу. Других пострадавших – в местную львовскую больницу", - сообщает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что на проспекте Освободителей в Днепровском районе столицы произошло масштабное ДТП. Нетрезвый водитель Seat Cordoba в возрасте примерно 50 лет врезался в отбойник на проспекте и снес 30 метров забора.