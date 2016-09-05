В Житомире мужчина в супермаркете чуть не зарезал жену, а потом и себя самого (видео)
4 сентября в одном из супермаркетов Житомира мужчина несколько раз ударил ножом свою жену, а потом и себя самого.
Как сообщает сегодня Главное управление полиции в Житомирской области, 4 сентября около 11 часов в полицию поступило сообщение от охраны супермаркета о том, что в помещении торгового заведения мужчина ранил женщину ножом.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Предварительно установлено, что в разгаре семейного конфликта 31-летний житомирянин ножом несколько раз ударил свою 27-летнюю супругу в область грудной клетки.
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После содеянного он сам причинил себе ножевые ранения.
Супруги были госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия полицейские изъяли нож, записи камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. По факту покушения на умышленное убийство (ст.15 ч.1 ст.115 УК) начато уголовное производство. Все обстоятельства выясняются в ходе следствия.