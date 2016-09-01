На Черниговщине новорожденного ребенка оставили на кладбище

Как сообщает Главное управление полиции в области, в дежурную часть Прилукского отдела полиции на этой неделе поступило сообщение от сельского головы села Дубовый Гай о том, что местный житель обнаружил на кладбище новорожденного ребенка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и бригада скорой помощи. Осмотрев найденную девочку, медики оказали ей первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу с диагнозом "общее переохлаждение".

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Отмечается, что состояние ребенка удовлетворительное, жизни девочки ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), что карается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребенка и оставила ее.