В Харькове возле кольцевой дороги нашли брошенного младенца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Евгения Кривоносова, поздно вечером вчера, 15 июня, правоохранителям поступило сообщение о том, что под мостом на ул. Мохночанской слышен детский плач.

Полицейские выехали по адресу, и нашли новорожденную девочку. Ребенок с диагнозом "переохлаждение" доставлен в перинатальный центр. По оценке медиков, возраст девочки - около суток.

Харьковская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту оставления матерью без присмотра новорожденного ребенка (ч. 2 ст. 135 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.