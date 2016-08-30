В Запорожье грабитель в маске отобрал на улице у бухгалтера магазина 200 тысяч гривень

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Запорожской области, преступление было совершено вчера днем в Днепровском районе Запорожья.

«В Днепровский отдел полиции по спецлинии «102» обратился управляющий магазином по продаже цветов. Мужчина рассказал, что возле магазина у бухгалтера неизвестный в медицинской маске под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто завладел папкой с деньгами в сумме 200 тысяч гривень», - сообщили в полиции.

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По данным правоохранителей, после совершения преступления злоумышленник сел в автомобиль Škoda Octavia и скрылся.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Проводится расследование.