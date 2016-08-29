В Киеве задержали мужчину, который с ножом набросился на кассира обменника

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Киева, инцидент произошел утром на улице Большой Васильковской.

«Женщина подошла к помещению обмена валют, где работала кассиром. Сзади к ней подкрался неизвестный мужчина и потребовал отдать ему ценные вещи. В случае отказа преступник угрожал применить нож», - говорится в сообщении.

Кассир отдала женскую сумку с деньгами. Злоумышленника задержали правоохранители, которые услышали крик о помощи.

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Им оказался 41-летний уроженец Кировоградской области. Объяснять свой поступок мужчина отказался.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 7 лет заключения.