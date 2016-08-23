На Тернопольщине мужчина из охотничьего ружья застрелил двух полицейских
На Тернопольщине при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, происшествие произошло вчера около 21:00 в селе Бабинцы Борщевского района.
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По данным правоохранителей, следственно-оперативная группа выехала на вызов, согласно которому 45-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего оружия во дворе своего хозяйства.
Когда прибыли полицейские, мужчина начал стрелять по ним.
В результате погибли 30-летний майор и 31-летний капитан полиции.
Работники полиции тоже вынуждены были применить табельное оружие. Злоумышленник был ликвидирован.
В связи с трагедией в ГУНП в Тернопольской области объявлен День траура и приспущены Государственный флаг на здании полиции.