На трассе Киев-Одесса в результате ДТП погибли 8 человек, в том числе ребенок

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что вблизи пгт Кривое Озеро на автодороге Киев-Одесса в 2:40 13 августа произошло столкновение микроавтобуса OPEL Vivaro с грузовым автомобилем DAF-240.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 8 человек, из них 1 ребенок 2008 г. р., и 1 человек пострадал, которого в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Причина ДТП устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.