На трассе Киев-Одесса в результате ДТП погибли 8 человек, в том числе ребенок
11:31, 13 августа 2016Происшествия
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В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом погибли восемь человек.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечено, что вблизи пгт Кривое Озеро на автодороге Киев-Одесса в 2:40 13 августа произошло столкновение микроавтобуса OPEL Vivaro с грузовым автомобилем DAF-240.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 8 человек, из них 1 ребенок 2008 г. р., и 1 человек пострадал, которого в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Причина ДТП устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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