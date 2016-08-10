В Ривне грабитель ранил полицейского и застрелил себя в голову, убегая от преследования
В Ривне сегодня скончался грабитель, который во время задержания ранил полицейского, а затем выстрелил себе в голову.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Ривненской области Сергей Волков.
В настоящее время установлена личность злоумышленника. Им оказался житель Ривне 1972 года рождения. У правоохранителей есть информация, что он злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики.
9 августа он ворвался в помещение аптеки и, угрожая фармацевту пистолетом, забрал деньги и наркосодержащие препараты.
По информации правоохранителей, во время нападения злоумышленник использовал стартовый пистолет «Сталкер», который был переделан для стрельбы резиновыми пулями. Грабитель вынес из аптеки 6,4 тысячи гривень и ампулу, содержащую наркотическое вещество.
Читайте такжеЖитель Днепра застрелил из окна подошедшего к его гаражу мужчину
Работница учреждения успела нажать тревожную кнопку. Полицейские охраны прибыли на место происшествия.
Злоумышленник начал убегать и стрелять в сторону правоохранителей, в результате чего был ранен полицейский. Во время бегства злоумышленник выстрелил себе в висок из пистолета. Задержанному грабителю врачи провели оперативное вмешательство.
Госпитализирован был и милиционер.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.
Также прокуратура области проверяет законность действий правоохранителей.