В Ривне грабитель ранил полицейского и застрелил себя в голову, убегая от преследования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Ривненской области Сергей Волков.

В настоящее время установлена личность злоумышленника. Им оказался житель Ривне 1972 года рождения. У правоохранителей есть информация, что он злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики.

9 августа он ворвался в помещение аптеки и, угрожая фармацевту пистолетом, забрал деньги и наркосодержащие препараты.

По информации правоохранителей, во время нападения злоумышленник использовал стартовый пистолет «Сталкер», который был переделан для стрельбы резиновыми пулями. Грабитель вынес из аптеки 6,4 тысячи гривень и ампулу, содержащую наркотическое вещество.

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Работница учреждения успела нажать тревожную кнопку. Полицейские охраны прибыли на место происшествия.

Злоумышленник начал убегать и стрелять в сторону правоохранителей, в результате чего был ранен полицейский. Во время бегства злоумышленник выстрелил себе в висок из пистолета. Задержанному грабителю врачи провели оперативное вмешательство.

Госпитализирован был и милиционер.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.

Также прокуратура области проверяет законность действий правоохранителей.