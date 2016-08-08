На Донетчине заочно будут судить милиционера-террориста "ДНР" из Краматорска

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в ходе специального досудебного расследования установлено, что в апреле-июне 2014 года, когда город Краматорск был оккупирован террористами «ДНР», 29-летний оперуполномоченный уголовного розыска Краматорского горотдела изменил присяге работника органов внутренних дел Украины. Он согласился на предложение своего коллеги, которого террористы назначили на должность начальника отдела милиции, и стал его заместителем.

«Выполняя преступные приказы боевиков, милиционер-предатель изымал у жителей Краматорска огнестрельное оружие, которым те владели на законных основаниях, и передавал его участникам «ДНР». Для сокрытия преступной деятельности террористов он дал указания работникам дежурной части не докладывать в ГУМВД Украины в Донецкой области об уголовных правонарушениях, которые совершались в то время на территории города», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, 19 мая 2014 года указанный мужчина вместе с так называемым начальником горотдела милиции и несколькими вооруженными боевиками, угрожая огнестрельным оружием, незаконно проникли в автосалон «Талисман» и с помощью эвакуаторов вывезли имущество на общую сумму около 6 миллионов гривен.

«После освобождения города от боевиков указанный работник милиции сбежал. Сейчас он продолжает находиться на временно оккупированной боевиками территории и работать на террористов», - сообщают в прокуратуре.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации), ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, бывшему милиционеру грозит до 15 лет лишения свободы.