В Харькове ищут подозреваемого в убийстве двух человек и травмировании третьего

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, информация о происшествии, которое случилось на улице Франтишека Крала, поступила в Индустриальный отдел полиции сегодня в 8:15.

По данным полиции, во дворе частного дома сотрудники полиции обнаружили тела погибших-58-летнего мужчины и 45-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами. Пострадавшую 62-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Читайте такжеВ Херсоне посетитель детского отдела супермаркета ударил ножом патрульного

Правоохранителей и скорую медицинскую помощь вызвал сын убитого, который утром приехал к родным в гости.

Установлено, что травмы пострадавшим нанес 28-летний знакомый семьи. Сейчас местонахождение злоумышленника устанавливается. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следственные действия продолжаются.