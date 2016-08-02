Резонансное ДТП в Харькове: водитель BMW, над которым толпа хотела совершить самосуд, был под действием наркотиков

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковщины, передает 057.

Кроме того, известно, что водитель ехал со скоростью более 100 километров в час.

"Прокуратура настаивает на мере пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине объявлено подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Читайте такжеВ Харькове водителя BMW, разорвавшей мужчину на переходе на части, отправили в СИЗО

Сегодня в Киевском суде состоится заседание по мере пресечения водителю иномарки.

Напомним, 30 июля в Харькове водитель автомобиля BMW сбил пешехода, и протянул его еще по дороге около десяти метров. От удара пешеходу оторвало ногу и переломало все тело. После столкновения машина врезалась в забор.