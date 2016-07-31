В Харькове BMW разорвала мужчину на переходе на части, толпа хотела совершить самосуд над водителем (фото)

08:53, 31 июля 2016
Происшествия
27057 6

В Харькове произошло жуткое ДТП. 

Харьков 1

Водитель BMW сбил пешехода на пешеходном переходе, передает Харьков 1.

Тело пострадавшего буквально разорвало на части, на месте ДТП остались лишь тапочки.

Очевидцы рассказали, что водитель сильно пьян. Народ и активисты собрались и не позволяли копам увести целого и невредимого водителя BMW на скорой.

Читайте такжеДТП с украинцами в Норвегии: СМИ рассказали подробности аварии

Полиция применила балончики слезоточивого газа против толпы, которая хотела учинить самосуд. В толпе кричали "Отрезать водителю ногу!".

Сами правоохранители пытались убежать из толпы. В полицейской машине, в которую посадили подозреваемого, люди разбили лобовое стекло. Подтянулись еще несколько нарядов полиции и три кареты скорой помощи.

Подозреваемый доставлен в райотдел полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter