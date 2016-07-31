В Харькове BMW разорвала мужчину на переходе на части, толпа хотела совершить самосуд над водителем (фото)

Водитель BMW сбил пешехода на пешеходном переходе, передает Харьков 1.

Тело пострадавшего буквально разорвало на части, на месте ДТП остались лишь тапочки.

Очевидцы рассказали, что водитель сильно пьян. Народ и активисты собрались и не позволяли копам увести целого и невредимого водителя BMW на скорой.

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Полиция применила балончики слезоточивого газа против толпы, которая хотела учинить самосуд. В толпе кричали "Отрезать водителю ногу!".

Сами правоохранители пытались убежать из толпы. В полицейской машине, в которую посадили подозреваемого, люди разбили лобовое стекло. Подтянулись еще несколько нарядов полиции и три кареты скорой помощи.

Подозреваемый доставлен в райотдел полиции.