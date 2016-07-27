На Львовщине произошло масштабное ДТП, образовалась пробка (фото)
11:39, 27 июля 2016Происшествия
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Во Львовской области в селе Розвадов произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
Об этом активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал на странице "Варти1" в Facebook.
"В Розвадов — село в Николаевском районе Львовской области - ДТП с участием маршрутки, Камаза, "Дэу Матиза" и грузового "Мерседеса", - говорится в его сообщении.
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Сейчас перекрыты три полосы движения.
"Полиция присутствует. Вроде без жертв", - сообщил Зинкевич.
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