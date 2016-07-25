В Черкассах арестовали бывшего правоохранителя-наркодилера
В Черкассах полицейские задержали бывшего правоохранителя по подозрению в торговле наркотиками.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, в конце прошлой недели сотрудники четвертого теруправлением департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции задержали бывшего правоохранителя, который продавал наркотики.
В его доме и автомобиле во время обысков изъято 160 граммов марихуаны и более 50 граммов синтетического наркотика амфетамина. По ценам «черного рынка», стоимость изъятых наркотиков превышает 100 тысяч гривень.
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Наркотики были подготовлены к продаже и упакованы в различные свертки и пакеты.
Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.