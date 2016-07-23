СБУ задержала в Одесской области 2 полицейских, вымогавших деньги у контрабандиста наркотиков

Как сообщает пресс-центр СБУ, следователь и участковый инспектор Красноокнянского отделения полиции оценили в 500 долларов закрытие уголовного производства в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде наркотиков.

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Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали полицейских в помещении отделения во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.