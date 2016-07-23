СБУ задержала в Одесской области 2 полицейских, вымогавших деньги у контрабандиста наркотиков
17:33, 23 июля 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области двух полицейских, которые вымогали деньги у контрабандиста наркотиков за избежание уголовной ответственности.
На Одесчине СБУ задержала двух полицейских / ssu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, следователь и участковый инспектор Красноокнянского отделения полиции оценили в 500 долларов закрытие уголовного производства в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде наркотиков.
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Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали полицейских в помещении отделения во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Полицейские вымогали деньги у контрабандиста наркотиков / ssu.gov.ua
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