СБУ задержала в Одесской области 2 полицейских, вымогавших деньги у контрабандиста наркотиков

17:33, 23 июля 2016
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области двух полицейских, которые вымогали деньги у контрабандиста наркотиков за избежание уголовной ответственности.

ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, следователь и участковый инспектор Красноокнянского отделения полиции оценили в 500 долларов закрытие уголовного производства в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде наркотиков.

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Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали полицейских в помещении отделения во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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