Во Львове водитель микроавтобуса травмировал на тротуаре двух женщин с малолетними детьми и скрылся

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 19 июля, около 14:25, на улице Городоцкой во Львове, водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, двигаясь назад, совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре.

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В результате ДТП травмированы две женщины в возрасте 29 и 33 лет и их дочери в возрасте 3 и 4 лет. Пострадавшие - жители Львова и Городокского района Львовской области.

Водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся. Пострадавших доставили во львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. После оказания медицинской помощи от госпитализации они отказались, лечатся амбулаторно.

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Причины происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области водитель наехал на двух велосипедистов, один из них погиб.