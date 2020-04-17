В Одессе охранник монастыря напал на журналистку, которая снимала богослужение

После того, как журналисты закончили съемку и ушли с территории, мужчина подошел к Владиславе, толкнул ее и выбил камеру.

В Одессе полиция начала проверку по факту нападения охранника Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦ МП на женщину-фотокорреспондента, снимавшую богослужение.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня, 17 апреля.

Отмечается, что в Приморский отдел полиции обратилась представительница одного из СМИ и сообщила, что после видеосъемки богослужения охранник культового сооружения пытался препятствовать ее работе.

«Сведения по заявлению гражданки полицейские зарегистрировали в установленном законом порядке, проводится проверка», - заявили в главке.

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Как стало известно УНИАН, нападение произошло возле Свято-Ильинского мужского монастыря (УПЦ МП), расположенного в центре Одессы - на ул. Пушкинской.

Нападению подверглась Владислава Швец, выполнявшая задание редакции одного из местных СМИ, которое сообщило об инциденте. «Журналисты Анна Покровская и Владислава Швец снимали репортаж о подготовке к Пасхе, и зашли на задний двор монастырского храма, где проходила служба. Охранник пытался им помешать, а после того, как журналисты закончили съемку и ушли с территории, подошел к Владиславе, толкнул ее и выбил камеру», - сказано в сообщении.

Отмечается, что позднее один из священников принес извинение женщине, но представляющая интересы этого монастыря юрист, прибывшая на место происшествия, вела себя агрессивно.

Также в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина подходит к сотруднице СМИ и сильно ее толкает.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области медики заявляют, что представители церквей, в частности бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, скрывают данные о людях, которые контактировали с инфицированными COVID-19 священнослужителями.