Били и душили: в Донецкой области трех полицейских подозревают в истязании человека
В Донецкой области трем оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции сообщено о подозрении в истязании человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Читайте такжеВ Днепре задержанный скончался в машине полицейских
Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, сообщили трем оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области о подозрении в совершении пыток (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в декабре 2019 года для получения признания от гражданина в преступлении, в котором он подозревался, правоохранители в течение нескольких часов наносили ему многочисленные удары руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела. Также полицейские душили потерпевшего с помощью целлофанового пакета и угрожали применением электрошокера. Для преодоления возможного сопротивления со стороны мужчины оперуполномоченные связали его руки и ноги скотчем.
С учетом практики Европейского суда по правам человека по ст. 3 Конвенции по правам человека и основных свобод, а также положений национального законодательства такие действия правоохранителей были квалифицированы как пытки.
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора и прокуратуры Донецкой области. Оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины.