Били и душили: в Донецкой области трех полицейских подозревают в истязании человека

Для получения признания правоохранители несколько часов избивали мужчину, душили с помощью целлофанового пакета, угрожали применением электрошокера.

В Донецкой области трем оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции сообщено о подозрении в истязании человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Читайте такжеВ Днепре задержанный скончался в машине полицейских

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, сообщили трем оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области о подозрении в совершении пыток (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в декабре 2019 года для получения признания от гражданина в преступлении, в котором он подозревался, правоохранители в течение нескольких часов наносили ему многочисленные удары руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела. Также полицейские душили потерпевшего с помощью целлофанового пакета и угрожали применением электрошокера. Для преодоления возможного сопротивления со стороны мужчины оперуполномоченные связали его руки и ноги скотчем.

С учетом практики Европейского суда по правам человека по ст. 3 Конвенции по правам человека и основных свобод, а также положений национального законодательства такие действия правоохранителей были квалифицированы как пытки.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора и прокуратуры Донецкой области. Оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины.