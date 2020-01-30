В Житомирской области отец в порыве злости едва не задушил 1,5-летнего сына

От смерти ребенка спасла бабушка.

В Малинском районе Житомирской области 22-летний отец едва не задушил своего 1,5-летнего сына, которого не мог успокоить.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 27 января к правоохранителям обратилась жительница одного из сел Малинского района и сообщила о происшествии с малолетним ребенком.

«В ходе досудебного расследования установлено, что родители ребенка живут отдельно, однако общаются между собой. Утром 27 января мать привезла ребенка в доме бабушки и оставила под присмотром отца, поскольку сама ехала на работу», - рассказали в полиции.

Отмечается, что через некоторое время мальчик проснулся и начал плакать. Мужчина, находясь в раздраженном состоянии, не смог его успокоить и еще больше разозлился.

«Он схватил малыша за шею и сдавил. Однако в этот момент в комнату вовремя забежала бабушка, которая и освободила мальчика из рук отца», - заявили в полиции.

Женщина сразу начала оказывать помощь мальчику и вызвала «скорую». Ребенка госпитализировали с травмами, характер которых полиция не уточняет. Сейчас состояние мальчика нормализовалось и угрозы жизни нет.

По данному факту полицейские начали уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертных исследований и проверок, в том числе относительно психического состояния отца. Проводятся другие следственные действия.