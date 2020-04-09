В Одесской области вандал разрушил памятник «чернобыльцам» (фото)

29-летний задержанный не смог пояснить полиции мотивы своего неадекватного поступка.

В районном центре Ширяево Одесской области вандал разрушил памятник ликвидаторам и жертвам Чернобыльской трагедии.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром местные жители обнаружили стелу, установленную в райцентре в память о героях-ликвидаторах и жертвах Чернобыльской трагедии, полностью разрушенной.

Сотрудники территориального отделения полиции быстро установили личность подозреваемого - 29-летнего местного жителя.

Молодой мужчина признался, что разрушил памятник, но почему и при каких обстоятельствах – однозначного ответа не дал, так как пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия.

Его действия квалифицированы как хулиганство – открыто производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.