В Одессе задержали нападавших на инкассаторов в 2018 году

Подозреваемые с тремя подельниками планировали еще одно нападение. У них изъято огнестрельное оружие и поддельные удостоверения сотрудников ФСБ РФ.

В Одессе правоохранители задержали пятерых участников преступной группы, в том числе двоих ее организаторов, совершивших в 2018 году в центре города вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, у которых отобрали 160 тыс. долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что во время следствия была установлена преступная группа, в которую входят пятеро упомянутых мужчин в возрасте 35-ти-43-х лет. Ее двое организаторов (1982 и 1980 г. р.) в 2018 году совершили вооруженный разбой – ранили из огнестрельного оружия инкассаторов и отобрали 160 тыс. долл.

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Расследуя это нападение, уголовный розыск получил информацию о том, что группировка на 18 марта 2020 года запланировала еще одно нападение – на отделение одного банков, расположенных в центре Одессы.

Как отмечается, злоумышленники купили огнестрельное оружие, маски и пр. При нападении планировали использовать несколько автомобилей - один для прибытия на место преступления, второй - для бегства, третий - для беспрепятственного перемещения после разбоя.

«18 марта они оставили одну машину в Одесской области, чтобы потом пользоваться ею после нападения, и выехали в Одессу на других автомобилях. При себе имели огнестрельное оружие, радиостанцию, радиолокационное оборудование и т. д. Все это время за ними уже следили оперативники уголовного розыска», - рассказали в полиции.

Прибыв днем на место, участники группы надели маски и привели в готовность огнестрельное оружие, но правоохранители предупредили нападение.

В ходе задержания подозреваемые пытались скрыться, спецназовцы применили табельное оружие. Однако, несмотря на повреждения колеса, автомобиль со злоумышленниками продолжил движение и, стремясь уйти от погони, повредил несколько машин горожан.

В результате применения табельного оружия и ДТП никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные документы, в частности удостоверения сотрудников ФСБ РФ, устройства поиска GSM-сигнала, камуфляжную одежду. В их автомобилях нашли пистолет и автомат со снаряженными магазинами, патроны, нож, молоток, балаклавы и др. Также изъята машина, оружие и прочие предметы, которые двое лидеров группы использовали во время нападения в 2018 году.

Кроме того, установлено, что один из двоих организаторов находится в розыске на территории РФ, а другого участника группировки разыскивают правоохранительные органы Молдовы.

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Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Все пятеро злоумышленников находятся в изоляторе временного содержания. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на всей территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2018 года в центре Одессы, на ул. Софиевской, при совершении разбойного нападения на инкассаторов было похищено более 3 млн грн (160 тыс. долл.). По данным полиции, нападению подверглись сотрудники частной компании, проводившие инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног получили оба сотрудника. Один был в очень тяжелом состоянии.

18 марта 2020 года в Одессе правоохранители с применением оружия задержали группу мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. По некоторым данным, мужчины хотели напасть на инкассаторов «Радабанка».