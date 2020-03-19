Контрразведчики задержали агента ФСБ из Николаевщины

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в государственной измене и избрании меры пресечения.

Контрразведчики СБУ задержали жителя Николаевской области, который пытался передать ФСБ РФ секретные данные о технических разработках судостроительного предприятия.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих кораблестроительных предприятий, в частности его технических разработках.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ. Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.