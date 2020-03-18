Экс-гаишник пытался похитить бывшего судью ради выкупа - СБУ
Работник бывшей Госавтоинспекции организовал попытку похищения с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
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"По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение", - сообщили в СБУ.
Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины.
По замыслу злоумышленника, его сообщник должен был похитить судью по месту жительства в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей.
Сам же организатор при помощи шантажа и запугивания хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тыс. долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.
Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения "жертвы похищения".
"Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области. Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа", - сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.
Операция по разоблачению и задержанию вымогателя проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, ГУ Нацполиции и прокуратурой Кировоградской области.