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В результате ДТП в Словакии погибло двое украинцев, еще четверо травмированы

13:36, 12 марта 2020
Происшествия
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сказал журналистам.

"В ночь на 11 марта в результате ДТП в Словакии с участием двух автобусов погибли двое граждан Украины и четверо граждан получили ранения", - сказал Погорельцев.

По его словам, раненые украинцы были госпитализированы, угрозы их жизни нет, им будет оказана необходимая помощь.

Посольство Украины в Словакии поддерживает контакт с родственниками двоих погибших и занимается необходимыми вопросами для репатриации их тел в Украину.

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