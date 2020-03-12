В результате ДТП в Словакии погибло двое украинцев, еще четверо травмированы

Травмированные граждане Украины были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

В Министерстве иностранных дел (МЗС) сообщили о гибели двух и травмировании четырех украинцев в результате ДТП в Словакии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сказал журналистам.

"В ночь на 11 марта в результате ДТП в Словакии с участием двух автобусов погибли двое граждан Украины и четверо граждан получили ранения", - сказал Погорельцев.

По его словам, раненые украинцы были госпитализированы, угрозы их жизни нет, им будет оказана необходимая помощь.

Посольство Украины в Словакии поддерживает контакт с родственниками двоих погибших и занимается необходимыми вопросами для репатриации их тел в Украину.