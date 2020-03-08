Момент жуткого ДТП в Днепре попал на видео

В аварии пострадал водитель легковушки.

В ночь на 8 марта на пересечении проспектов Поля и Орлика в Днепре произошла авария. Автомобиль BMW врезался в карету скорой помощи.

В ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщает "Информатор" и публикует видео момента аварии.

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BMW двигался вверх по проспекту Поля. Он на большой скорости врезался в автомобиль "скорой", который ехал выше. У "скорой" были включены проблесковые маячки. На место оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавшего водителя легковушки госпитализировали в больницу №16.

Ранее на Ривненщине водитель спровоцировал смертельное ДТП с участием четырех автомобилей и скрылся с места происшествия.