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На Харьковщине грузовик протаранил легковушку: погибли четверо человек (фото)

12:14, 02 марта 2020
Происшествия
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На Харьковщине в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четверо человек / фото Нацполіція

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ДТП с участием автомобилей «КАМАЗ» с прицепом и Daewoo Lanos произошло 2 марта в 5:50.

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«В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 24- и 44-летние женщины - от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался», - говорится в сообщении.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине / фото Нацполіція

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