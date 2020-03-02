На Харьковщине грузовик протаранил легковушку: погибли четверо человек (фото)

Погибшими оказались водитель легковушки и трое его пассажиров.

В Харьковской области на трассе «Чугуев - Меловое» в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ДТП с участием автомобилей «КАМАЗ» с прицепом и Daewoo Lanos произошло 2 марта в 5:50.

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«В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 24- и 44-летние женщины - от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался», - говорится в сообщении.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.