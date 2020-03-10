Гибель ребенка под скульптурой в Запорожье: директора парка отстранили от должности (видео)

Администрация парка уверяет, что скульптуру демонтировали и положили на обочине. Но отдыхающие якобы ее вновь установили на детплощадке.

В Запорожье директора центрального парка отстранили от должности после смерти 8-летнего ребенка, на которого упала незакрепленная скульптура.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, говорится в сюжете ТСН.

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Накануне в парке "Дубовый гай" погибла 8-летняя девочка, на которую упала скульптура весом около полторы сотни килограммов. Эксперты считают, что грунтовые воды могли размыть забетонированные основания этих фигур, а металлические крепления, вероятно, разъела ржавчина.

Деревянный медведь, который унес жизнь ребенка, ранее неоднократно падал. В администрации парка оправдываются: скульптуру демонтировали и положили на обочине, чтобы вывезти на склад. Но, мол, отдыхающие самостоятельно снова установили ее в центр детской площадки.

Правоохранители открыли производство по факту служебной халатности и по статье "убийство". После трагедии городские власти обещают проверить в Запорожье все аттракционы и места массового отдыха.