Во Львове феминисток забросали яйцами (фото)

В связи с этим пострадавшие участницы марша намерены обратиться в полицию.

Во Львове участниц марша за права женщин забросали яйцами.

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Об этом в Facebook сообщила одна из феминисток Марта Чумало.

Инцидент произошел на улице Федорова. По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками «Прочь из Украины». В связи с этим участницы марша намерены обратиться в полицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве проходила акция "Марш женщин", участники и участницы акции требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Они прошли по центральным улицам города, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай!".