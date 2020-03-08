Во Львове феминисток забросали яйцами (фото)
17:52, 08 марта 2020Происшествия
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В связи с этим пострадавшие участницы марша намерены обратиться в полицию.
Инцидент произошел на улице Федорова / фото: Марта Чумало
Во Львове участниц марша за права женщин забросали яйцами.
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Об этом в Facebook сообщила одна из феминисток Марта Чумало.
Инцидент произошел на улице Федорова. По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками «Прочь из Украины». В связи с этим участницы марша намерены обратиться в полицию.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве проходила акция "Марш женщин", участники и участницы акции требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Они прошли по центральным улицам города, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай!".
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