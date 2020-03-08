В Киеве проходит акция "Марш женщин" (фото, видео)

Участники и участницы акции требуют от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступают за гендерное равенство в обществе.

На Михайловской площади в Киеве проходит акция "Марш женщин", который уже третий год подряд проходит 8 марта.

Как говорится на странице события в Facebook, участники и участницы акции требуют от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступают за гендерное равенство в обществе.

"Украина много сделала в сфере криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы - системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездействия полиции. Именно поэтому мы выходим на марш. Чтобы заставить государство услышать о наших проблемах, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию правоохранительных органов и защиту жертв", - говорится в сообщении.

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Согласно опубликованным на странице фото, участники и участницы марша держат в руках плакаты с надписями "Дискриминация стоит дорого", "Разные, но равные", "Женщинам - равное представительство во власти" и другие.

На акцию зарегистрировались более 1 тыс. человек, которые планируют пройти маршем по центральным улицам Киева.

"Бунтуй, люби, права не отдавай" — традиционные лозунги Марша женщин pic.twitter.com/NXtsRfscZX — НВ (@tweetsNV) March 8, 2020

Стамбульская конвенция - это международный договор, подписанный Украиной еще в 2011 году. Он возлагает на государство различные обязательства по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, просвещения граждан и гражданок о недопустимости применения насилия. В то же время предполагается контроль международных органов, в частности Группы экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия (GREVIO), а также генсекретаря Совета Европы.