В Одессе внедорожник влетел в остановку (фото)
14:33, 08 марта 2020Происшествия
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Пострадавших в ДТП нет, ущерб устанавливается.
Водитель внедорожника не справился с управлением / фото: 048.ua
В Одессе внедорожник влетел в остановку.
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Об этом сообщает сайт местных новостей 048.ua.
ДТП случилось вечером, 7 марта, на Черноморском проспекте в Совиньоне.
Как сообщают очевидцы, автомобиль Lexus снес остановку, а после врезался в кирпичный забор.
Пострадавших в ДТП нет, ущерб устанавливается.
Предварительная причина аварии - водитель внедорожника не справился с управлением.
Фото: 048.ua
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