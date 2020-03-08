В Одессе внедорожник влетел в остановку (фото)

Пострадавших в ДТП нет, ущерб устанавливается.

В Одессе внедорожник влетел в остановку. Читайте такжеМомент жуткого ДТП в Днепре попал на видео Об этом сообщает сайт местных новостей 048.ua. ДТП случилось вечером, 7 марта, на Черноморском проспекте в Совиньоне. Как сообщают очевидцы, автомобиль Lexus снес остановку, а после врезался в кирпичный забор. Пострадавших в ДТП нет, ущерб устанавливается. Предварительная причина аварии - водитель внедорожника не справился с управлением.

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