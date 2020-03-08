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В Одессе внедорожник влетел в остановку (фото)

14:33, 08 марта 2020
Происшествия
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Водитель внедорожника не справился с управлением / фото: 048.ua

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Об этом сообщает сайт местных новостей 048.ua.

ДТП случилось вечером, 7 марта, на Черноморском проспекте в Совиньоне.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Lexus снес остановку, а после врезался в кирпичный забор.

Пострадавших в ДТП нет, ущерб устанавливается.

Предварительная причина аварии - водитель внедорожника не справился с управлением.

Фото: 048.ua

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