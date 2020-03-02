На Киевщине мужчина открыл стрельбу и травмировал двух полицейских

Правоохранители прибыли на вызов о домашнем насилии.

Вечером 1 марта в городе Узин Белоцерковского района местный житель спровоцировал конфликт и начал стрелять по правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Отмечается, что в вечернее время сотрудники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Когда прибыли на место, злоумышленник внезапно начал со спины выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения, а затем открыл в их сторону стрельбу из пистолета.

В итоге – участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги.

На место происшествия также вызвали наряд сектора реагирования патрульной службы, однако злоумышленник стал оказывать сопротивление, в результате чего травмы получил еще один милиционер.

Правоохранители изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.

43-летнего злоумышленника задержали. В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейские разыскивают 56-летнего жителя Харьковской области, который выстрелил в голову своей знакомой, а затем ранил очевидца происшествия.