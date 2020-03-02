В Кривом Роге сгорел служебный автобус - пострадали двое человек
В Кривом Роге в результате возгорания в служебном автобусе пострадали двое мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района поступило к спасателям в понедельник, 2 марта, в 01:28.
Установлено, что во время пути следования в салоне автобуса «ЛАЗ» возник пожар. Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.
В результате возгорания двое мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица. Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.
Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия. Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 02:15.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 1 марта прямо во время движения возник масштабный пожар в маршрутном автобусе.