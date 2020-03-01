В Киеве во время движения загорелась маршрутка (видео)

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС.

В Киеве сегодня, 1 марта, прямо во время движения возник крупный пожар в маршрутном автобусе.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, опубликовав видео пожара.

Инцидент произошел на Соломенской площади.

На видео видно, как горит маршрутка, а спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют возгорание.

Информации о том, есть ли пострадавшие, отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе столицы водитель легковушки не справился с управлением, слетел с трассы и упал в Русановский канал. Пассажир автомобиля не пострадал, а вот о том, в каком состоянии водитель, неизвестно.