В одной из школ Днепра применили перцовый баллончик, восьмерых детей забрала "скорая"

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

В школе №69 на улице Софьи Ковалевской в Днепре распылили смесь из перцового баллончика. Восьмерых учеников госпитализировали.

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Как сообщает «Информатор», у многих учеников начался приступ кашля и сильно слезились глаза, о чем они сразу же рассказали учителям. Серьезных аллергических реакций и отравления удалось избежать, но учебу все же пришлось приостановить.

По предварительной информации кто-то из учеников распылил в помещении перцовый баллончик. Все произошло в коридоре на третьем этаже.

Изначально никто из школьников не придал этому значения, но когда у детей начали слезиться глаза, они сразу же рассказали об этом преподавателям. Те, в свою очередь, вызвали на место скорую помощь и наряд полиции.

За медицинской помощью обратились 10 учеников — они жаловались на кашель и сильное жжение в глаза. Никто из них серьезно не пострадал, однако медики настояли на госпитализации восьми из них, чтобы обследовать и окончательно убедиться, что с подростками все в порядке.

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

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